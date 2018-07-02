Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96687
ALTIN
185.587
DOLAR
4.6316
STERLİN
6.0758
EURO
5.3705

Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Hakkari'de 'silah kazası' sonucu yaralanan ve kaldırıldığı GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:55
Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26) dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari’de silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı asker Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), 12 Haziran’da GATA’ya sevk edildi. İmalı, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şehit İmalı için Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende, şehidin annesi Ayşe İmalı ve babası Mehmet İmalı metanetini korurken, kardeşleri ve akrabaları ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Ahmet İmalı’nın eşi Sultan İmalı, şehidin parkası ve şapkasıyla cenazenin başında ağıtlar yaktı. Şehit Ahmet İmalı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile diğer ilgililer katıldı. Öte yandan, Şehit Ahmet İmalı’nın, geçtiğimiz yıl Diyarbakır’da terör örgütleri tarafından yapılan mayınlı saldırıda şehit düşen Erkan İmalı’nın kuzeni olduğu öğrenildi. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşşehitHakkari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katliamın üzerinden 25 yıl geçti
Katliamın üzerinden 25 yıl geçti
Öğretmen tercih kuyruğu
Öğretmen tercih kuyruğu
Denizden akü bile çıktı
Denizden akü bile çıktı
Meclis'te 60 vekile oda yok
Meclis'te 60 vekile oda yok
İsrail, Filistin'in geleceğini de katlediyor
İsrail, Filistin'in geleceğini de katlediyor
AB'den ABD'ye 294 milyar dolarlık şok
AB'den ABD'ye 294 milyar dolarlık şok
Münbiçliler Türk askerini bekliyor
Münbiçliler Türk askerini bekliyor
Dinlerarası diyalog futbola da sıçradı
Dinlerarası diyalog futbola da sıçradı
Küresel yetenek krizi
Küresel yetenek krizi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim