Kahreden haber! Yüksekova'da çatışma: 4 şehit

Terörle mücadelesini sürdüren türkiye son günlerde yeniden sık sık şehit haberi almaya başladı.

Son 10 günde 14 şehit verdik. Son acı haber hakkari yüksekovadan geldi. Bölgede 4 askerimiz daha şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı.

Hakkari Valiliği hain saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı.

"Esendere Beldesi Güvenli Mevkii’nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP’nin infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir."

Yüksekova şehitlerinin isimlerinin ise;

Uzman Çavuş Ömer Doğan (Karaman) , Uzman Çavuş Abdil Kılınç (Afyon) Uzman Çavuş Gökhan Topal (Çankırı) Sözleşmeli Er Olcay Çelik (Çankırı) olduğu açıklandı.

4 şehit düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Öteyandan önceki gün Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde arızalanan aracı için çağırdığı tamirciyi beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi musalla taşına konulduktan sonra baba Mustafa Kızılca ve anne Fadime Kızılca, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca, öğle namazını müteakip yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla kılınan namazının ardından belde mezarlığına dualarla defnedildi.