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Kaldı 6 bin 500 terörist

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1485 terörist etkisiz hale getirildi. Çeşitli kaynaklara göre YPG'nin Afrin'de 8 bin civarında teröristi bulunuyor. Buna göre örgüt, militanlarının yüzde 18.5'nin kaybetti

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:51
Kaldı 6 bin 500 terörist

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana ÖSO ile birlikte bin 485 teröristi etkisiz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 46 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 485 olduğu kaydedildi.

Tanklar da vuruyor

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına alındı. Harekât kapsamında, Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere topçu birliklerince atış yaptı.

54 nokta temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Kude köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 36'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 54 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AfrinZeytin DalıTSKTürkiyeSuriyeYPGPKK
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