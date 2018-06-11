Kamplar muson tehlikesi altında

Bangladeş'te muson yağmurları, topraklarından koparılan Arakanlı Müslümanların kaldığı ve her türlü fiziki imkandan yoksun kamplara hasar vermeye başladı. "Rohingya Vision" adlı internet sitesinin haberine göre, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox Bazar'da önceki gün şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.

Arakanlıların kaldığı derme çatma barınakların çatıları rüzgar nedeniyle uçtu, tuvalet ve banyolar da toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Muson mevsimi, yetersiz gıda ve tıbbi yardımla hayata tutunmaya çalışan Arakanlı Müslümanları daha da zor durumda bırakıyor. Kaldıkları barınakları kaybetme riski altındaki Arakanlı Müslümanlar, muson mevsiminde kirlenen su kaynakları nedeniyle birçok bulaşıcı hastalık tehlikesiyle de karşı karşıya bulunuyor.

Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı. Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi. Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor. AA

