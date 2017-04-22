Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza, dün sabah saatlerinde Konya-Antalya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali B. idaresindeki kamyon, Konya yönüne ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Ahmet E.'nin kullandığı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki sürücü de sıkıştı. İhbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler sürücülerden Ahmet E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.'nin cansız bedeni sıkıştığı yerden kurtarılarak morga kaldırıldı. Ali B. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu çıkartılarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İHA