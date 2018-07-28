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Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:16
Kandil'e hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
AA

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