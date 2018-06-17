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Kandil'e havadan kuşatma

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik hava harekatları aralıksız sürüyor. Savaş uçakları, 12 ve 15 Haziran'daki hava harekatlarında Kandil'de 61 teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütüne ağır darbe vurdu

17 Haziran 2018 Pazar 18:06
Kandil'e havadan kuşatma

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak'ın kuzeyini terör örgütünden temizlemek amacıyla başlattığı operasyon hava destekli sürüyor. Terör örgütünün yuvası konumundaki Kandil'de bulunan hedeflere hava harekatları düzenleyen TSK, bölgedeki PKK hedeflerini gece gündüz ateş altında tutarak örgüte ağır darbe vuruyor.

Son hafta Kandil'e yönelik hava harekatlarında, 12 Haziran'da PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. TSK'nın Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan'a yönelik harekatının bir bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından harekat merkezinden bizzat takip edildi.

15 Haziran'da darbe vuruldu

TSK'nın 15 Haziran'da Kandil'e yönelik hava harekatında da 35 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hükümet yetkilileri, operasyonların geçici olmadığı, bütün teröristler bölgeden temizlenene ve tehdit olmaktan çıkarılana kadar devam edeceği mesajını verirken Türkiye'nin ısrarla Kandil üzerinde durduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son operasyonlarda çok önemli toplantı alanlarının vurulduğunu açıklamıştı.
 

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Kandil
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