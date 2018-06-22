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Kandil menzilde

PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki operasyonları aralıksız sürerken, örgütün kalbi niteliğini taşıyan Kandil'e adım adım yaklaşılıyor. Mehmetçik Hakurk bölgesinden içeriye doğru operasyonlarına hız vermiş durumda

22 Haziran 2018 Cuma 15:31
Kandil menzilde

Teröristlere göz açtırmayan Türk silahlı Kuvvetleri, stratejik notaları ele geçirerek Kuzey Irak'ta adım adım ilerliyor. 10 Mart'tan bu yana yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 35 kilometre içeri girilerek 3 terör kampı yerle bir edildi.

Operasyon kapsamında F16'lar tarafından bombalanan en yoğun yerlerden biri de terör örgütünün kalbi niteliğini taşıyan Kandil oluşturuyor. Glazer Dağı'ndan itibaren başlayan örgütün etkinliği, devamındaki vadinin akabinde başlayan Kandil Dağı'yla beraber yoğunlaşıyor.

PKK'lılar tarafından belli noktalara yerleştirilen sözde bayrakların dikkat çektiği bölgede PKK'nın sözde silahlı kanadı HPG'nin kayalara isimlerini yazdığı görülüyor. TSK'nin Kandil operasyonlarını başlatmasının ardından kontrol noktalarını boşaltan PKK'lı teröristler daha çok devriye şeklinde küçük gruplar halinde geziyorlar.

Teröristleri yerel halktan ayırt etmek zor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını yoğunlaştırdığı bölgede irili ufaklı birçok köy bulunuyor. Sivillere zarar vermemek için her zaman olduğu gibi büyük hassasiyet gösteren Mehmetçik için en büyük sorunlardan biri yerel halkın arasında karışan teröristleri ayırt edebilmek.

Zira bölgede, teröristlerle köylüler iç içe bir yaşam sürdürüyorlar. TSK, terör örgütü PKK için önem arz eden ve Türkiye'ye sızmaların yapıldığı Bradost ve Barazgir'de de kontrolü kısa süre önce ele aldı.

TSK'nın Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine son düzenlenen hava harekatları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
KandilIrakPKKTSKOperasyonMehmetçik
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