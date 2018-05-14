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Kanlı açılış... Gazze'de 50'den fazla şehit

ABD Başkanı Trump'ın kararı sonrası ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Kudüs'te resmen faaliyete geçecek. Açılış öncesi Gazze'de yüz binlerce Filistinli protesto gösterisi düzenledi. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle açtığı ateş sonucu 52 Filistinli şehit oldu, 1800 Filistinli de yaralandı. Gazze 2014'ten beri en kanlı günü geçiriyor.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:15
Kanlı açılış... Gazze'de 50'den fazla şehit

20.28: Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilenler için Filistin'de "3 günlük ulusal yas" ilan edildi.

18.53: Gazze'de şehit sayısı 52'ye çıktı.

17.26: Anadolu Ajansı, Gazze sınırında öldürülen Filistinlilerin sayısının 43'e yükseldiğini duyurdu.

17:16: ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği törenle açıldı. 

16:44: İsrail dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. Ajanslara bölgeden her dakika sayıları artan ölü ve yaralı haberleri geliyor. 

16.24: Gazze Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 41'e yükseldiğini, en az 5'inin 18 yaşından küçük olduğunu, birinin de kız çocuğu olduğunu duyurdu. Kurbanlardan birinin de tekerlekli iskemleye bağımlı bir engelli olduğu belirtildi. Yaralılardan 772'sinin durumunun ciddi olduğu, 86'sının ağır yaralı olduğu kaydedildi.

16.20: Uluslararası Af Örgütü, Twitter'dan, ''Gazze'de uluslararası hukukun ve insan haklarının iğrenç şekilde çiğnenmesine tanıklık ediyoruz. Bu derhal sona ermeli'' çağrısını yaptı.

16:12 İsrail askerleri, 37 Filistinliyi şehit etti. Şu ana kadar 253'ü gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 390 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

15.42: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmesine ''Bugünkü katliamı kınamak yetmez, artık ortak adımlar atmak gerekiyor'' tepkisini gösterdi. Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliğ'nin hep birlikte daha güçlü bir tavır sergilemesi gerektiğini belirtti.

15.33: Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf Mahmud, İsrail hükümetini 'İsrail işgaline karşı kahramanca direnen Gazzelilere karşı korkunç bir katliam düzenlemekle suçladı. Mahmud, uluslararası toplumu bu korkunç katliamı durdurmak için müdahale etmeye çağırdı.

15.04: Gazze sınırında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28'e çıktı. Böylece İsrail'in 2014'teki Gazze saldırısından beri bir günde en çok Filistinlinin şehit olduğu gün olarak tarihe geçiyor.

14:05: İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 25 Filistinliyi şehit etti.

ABD'nin Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliği, ABD başkanı Trump'ın kızı Ivanka ve Yahudi kocası Jared Kushner'in de katıldığı bir törenle resmen faaliyete geçti.

Törene bizzat katılmayan ABD Başkanı Donald Trump, açılışta telekonferans yöntemiyle bir konuşma yaptı. Trump, açılışta yayımlanan video mesajında, ülkesinin kalıcı bir barış anlaşmasını hedeflediğini söyledi. Büyükelçiliği taşıma kararının uzun süredir tartışıldığını belirterek "İsrail kendi başkentine karar vermekte özgürdür" dedi.

Kudüs'teki törene ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da katıldı. Birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi törene temsilcisi göndermezken, İsrail'in yanında saf tutan Macaristan, Romanya ve Çekya temsilcileri törene katıldı.

Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı alan Guetamala ve Paraguay devlet başkanları da dünkü törende yer aldı. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, büyükelçilik açılışına temsilci gönderen 32 ülkenin listesini yayınladı.

Liste şöyle: Cezayir, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia.

Aynı slogan dikkat çekti

ABD'nin Kudüs'te açılan büyükelçilik binası etrafına asılan bilboardlarda ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı sloganın İsrail'e uyarlamasının yer alması dikkatlerden kaçmadı.

İsrail ve ABD bayraklarının iç içe geçtiği posterlerde 'Büyük İsrail'i yarat' ve "Siyon dostu Trump" yazıları yer alıyordu. Kudüs'te dün ezan yasağı uygulandı.

Kudüs Belediyesi, ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasına ilişkin yapılacak kutlamalar nedeniyle pazartesi günü Kudüs'teki mescitlerde ezan okunmasının yasaklandığını duyurmuştu.

Onlarca şehit yüzlerce yaralı

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle, Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, 'milyonluk yürüyüş' adı verdikleri büyük bir protesto gösterisi düzenledi.

Gazze'nin tüm şehirlerinde ilan edilen genel grev kapsamında kamu ve özel tüm kurumlarda 'milyonluk yürüyüş' dolayısıyla iş bırakıldı.

İsrail ordusu, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği açıklandı. Dünkü protestolarda İsrail askerlerinin şehit ettiği onlarca filistinliyle 30 Mart'tan bu yana sınırda süren protestolarda ölen Filistinli sayısı 100'e yaklaştı. 14 Mayıs'taki gösterilerde yaralanan Filistinli sayısı ise 2 bini aştı.

Caydırıcı bir tepki ortaya koyamayan Arap Birliği ise ABD'nin hamlesiyle ilgili olarak Çarşamba günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.

Tüm dünyaya çağrı

Filistin Hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü 'katliamı' durdurmasını istedi.

Resmi açıklamada, "Arap ve İslam hükümetleri ile dost ülkelere Gazze’de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her tür çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamada, "ABD’nin Tel Aviv büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve tüm BM kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Türkiye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bugünkü katliamı kınamak yetmez, artık ortak adımlar atmak gerekiyor" dedi. 

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.05.2018 21:06
Anahtar Kelimeler:
şehitProtestoABD BüyükelçiliğiABDİsrailKudüsGazzeFilistin
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halil ibrahim aksoy 2018-05-14 16:11:36

israil dostlarına ithaf olunur

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