Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluğa neden oldu.Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu 15 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600 TIR yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanması için bekliyor.