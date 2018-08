Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuklarında Kapıkule'de uzun kuyruklar oluşturdu.Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de anavatanlarında geçirmek isteyen gurbetçilerin, geliş yolculuklarındaki uzun araç kuyruğu manzaraları, dönüş yolculuklarında da aynı görüntülere sahne oluyor. Kurban Bayramı'nı da baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 4 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından an be an sınır kapılarındaki trafik durumunu paylaşarak, gurbetçi vatandaşların sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle etkilenmemeleri için daha akıcı ve boş olan kapılara yönlenmelerini sağlıyor.

Yapılan açıklamada, Kapıkule'nin yoğun olduğu bildirilirken, Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule Sınır Kapıları'nda trafiğin daha akıcı olduğu için o sınır kapılarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri de kuyruklarda kontrollerini sürdürürken, sıra nizamının bozulmaması için sürücüleri zaman zaman uyarıyor. HABER MERKEZİ