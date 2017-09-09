Kapıkule'de tır kuyruğu 

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 6 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 240 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. AA