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Kapıkule'de tır kuyruğu 

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 6 kilometrelik kuyruk oluşturdu

Mehmet
Mehmet
09 Eylül 2017 Cumartesi 20:57
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Kapıkule'de tır kuyruğu 

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 6 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 240 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. AA

Anahtar Kelimeler:
KapıkuleSınır Kapısı
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