Kapitalizme karşı Hüseyni bir duruş

YENİ MESAJ/BURSA

Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker, Bursa’da düzenlenen 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’nde Milli Ekonomi Modeli’nin projelerinden biri olan Vatandaşlık Maaşı’nın sosyo-kültürel etkileri üzerine çarpıcı bir konuşma yaptı. Milli Ekonomi Modeli’nin (MEM) temel hedeflerinden birisinin, vatandaşların maddi ihtiyaçlarını istismar ederek toplum iradesi üzerine kurulan prangaların sökülüp atılması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker şöyle konuştu: “MEM sisteminde, toplumun ekonomik olarak desteklenmesi, halkın oyları ile seçtiği devlet eliyle, vatandaşlık maaşı şeklinde ve herkese eşit olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla keyfilik ve halk iradelerinin siyasi amaçlarla istismarı önlenmektedir. Bu anlamda, Prof Dr Haydar Baş kapitalizmin ürünü modern kölelik ile mücadele edebilecek bir ekonomik sistemi bizlere önermektedir.”

İnsanlık boyunduruktan kurtulacak

Milli Ekonomi Modeli’nin (MEM) temel dinamiklerinden birisi, sosyal adalet çerçevesinde zengin-fakir ayrımı yapmadan, ülke vatandaşlarının tamamına eşit miktarda dağıtılan vatandaşlık maaşıdır” diyen Prof. Dr. Köker konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Toplumsal aidiyetin oluşumunda, vatandaşlık bilincinin kökleşmesinde ve milli birliğin sağlanmasında önemli bir harç olacak vatandaşlık maaşı, anayasamıza göre soysal devlet olmanın sorumluluğu içerisinde değerlendirilmelidir. Sayın Prof. Dr. Haydar Baş’ın “Sosyal Devlet Milli Devlet” kitabı ile gündeme taşınan vatandaşlık ödeneği ya da maaşı, ilk olarak Prof. Dr. Haydar Baş tarafından 1. Milli Ekonomi Kongresi ile 2005 yılında İstanbul’da kapsamlı olarak açıklanmıştır. Milli Ekonomi Modeli kapitalizmin süregeldiği günümüz iktisadi hayatına aykırı bir yorum getirmiş ve kapitalizme şartlanmış olan toplumları sarsmıştır. Yıllarca doların ve kapitalizmin boyunduruğu altında yaşayan toplumlara ilk defa bu hakim düzeni sorgulama ve alt edebilme fikrini aşılanmıştır. Bu anlamada MEM başta İslam dünyası ve dünyanın diğer ezilen ve ekonomik boyunduruk altında tutulan halklarına bir umut ve özgürlük kaynağı olmuştur.

Eğer bugün dünya milletleri milli para ile ticaretten ve vatandaşlık maaşından bahsetmeye başlamışsa, bu durum Ehlibeyt soyundan bir Müslüman Türk evladının 2005 yılında Milli Ekonomi Modeli’ni dünyaya deklare etmesinin bir sonucudur. İslam tarihinde batıla karşı dik duruşun simge isimlerinden birisi Hz. Hüseyin’dir. Bugün de Prof. Dr. Haydar Baş ekonomi modeliyle bu dik duruşun bir benzerini sergilemektedir. Bu duruş zamanı gelince mutlaka takdir edilecek ve insanlığı kapitalizmin boyunduruğundan kurtaracaktır.”

Milli Ekonomi Modeli özgürleşme modelidir

“Zengini daha zengin yapan, fakiri daha fakir olmaya mahkûm eden günümüz kapitalist anlayışında, dar gelirli insanlar devlet ya da zenginlerin sosyal yardım adı altında verdikleri yardımlarla ayakta durabilmekte ve bu bağımlılık nedeniyle özgürlükleri gönüllü olarak ipotek altına alınmaktadır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker şöyle konuştu:

“Vatandaşlık Maaşı kişilerin sosyal yardımlara ihtiyaç duymadan asgari yaşam şartlarının devlet tarafından garanti edilmesi esasına dayanır. Kişi seçme ve seçimle hakkıyla da devleti yönetenleri seçebilmektedir. Bu sayede sermaye çevrelerinin ve yardım kuruluşlarının bireyin iradesini ipotek altına alınması önlenmekte ve bağlılık devlete aidiyete dönüşmektedir.

Bu özellik nedeniyle Milli Ekonomi Modeli, daha özgürlükçü ve demokratik bir dünya vaat etmektedir. Dolayısıyla ABD de olduğu gibi, zenginlerin yönettiği bir devlet değil, halkına saygılı, eşit mesafeli ve sosyal adaleti savunan liderlerin yönettiği bir siyasi düzenin temelleri oluşmaktadır. Bütün bu kıstaslarla bakıldığı zaman Prof. Dr. Haydar Baş insanlığa özgürlüğü, onurlu olmayı ve demokratik bir yönetimi vaat etmektedir. Bireysel özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin bu kadar açıktan desteklendiği ikinci bir sistem henüz dünya üzerinde yoktur. Bu anlamda Prof. Dr. Haydar Baş modern kölelikle mücadele edebilecek bir ekonomik sistemi önermektedir.”

