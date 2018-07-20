Karabük, İcmal Gençliği ağırladı

ÜNAL M. KURTOĞLU – ALİ HAYDAR ÖĞÜT / ANKARA

İcmal Gençlik Derneği Safranbolu Şubesi, Ankara’da yapılmakta olan İcmal Gençlik Eğitim Programı kursiyerlerini Safranbolu’da ağırladı. Karabük’ün Safranbolu ilçesini gezen İcmal Gençlik, tarihi ve kültürel alanda geziler yaparak Ankara Eğitim Programı’na Safranbolu’da devam etti.

Safranbolu İcmal Gençlik Derneği Şube Başkanı Latif Danakol, İcmal Gençlerine hitaben; “Başta üstadımız Sayın Prof. Dr. Haydar Baş hocamızı selamlıyor ve siz değerli İcmal Gençlerine hoş geldiniz diyorum. Gelişiniz bizleri mutlu etti, Ankara Eğitim Programı’nın bugünkü durağı olmaktan çok memnunuz. İcmal Gençlik her konuda topluma liderlik etmeye hazır olan, vatanını, dinini, milletini, bayrağını seven ve bu değerlerine canı uğruna sahip çıkan donanımlı, bilgili bir gençliktir” dedi.

Yıkılmayan tek kale; İcmal Gençlik

İcmal Gençliği selamlayarak konuşma yapan bir diğer isim ise Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü; Organik Kimya Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Er oldu. Er yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“İcmal Gençliği Karabük’ün güzide ilçesi Safranbolu’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleceğin Türkiye’si olan İcmal Gençlik ülkemize ve milletimize umut vermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Bütün ümidimiz gençliktedir” ve İcmal Gençliğin fikir mimarı Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in de belirttiği üzere ‘Yıkılmayan tek kale İcmal Gençlik’tir’. Günümüz toplum şartlarında gençlik üzerinde meydana gelen bir ahlak erozyonu söz konusu hale gelmiştir ve ne yazık ki giderek de artmaktadır. Toplumun yüz yüze kaldığı bu karanlık tabloda İcmal Gençlik milletimizin güvencesidir, milletimizin temelini oluşturan; dini ve milli bütünlüğüne sahip çıkan, bağımsızlığı karakter edinmiş tam bağımsızlık sevdalısı olan gençliktir. Bu sebeple siz değerli gençlerimizi, İcmal’in aslanlarını tebrik ediyor ve hoş geldiniz diyorum.

Atatürk’ün izinde olmak

İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul da konuşma yapan bir diğer isim oldu. Erkul konuşmasında şunlara dikkat çekti; “İcmal Gençliği gittiği her yerde kendi duruşunu ortaya koyan, değerlerinden ödün vermeyen vizyon sahibi bir gençliktir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı reddeden İcmal Gençlik Ata’sının izinden giderek bu vatan için çalışmayı, öğrenmeyi, gayret göstermeyi ve en mühimi dini ve milli bütünlüğüne sahip çıkmayı kendine bir hedef bilmiştir. Dolayısıyla milletimizin böylesi bir gençliğe ihtiyacı vardır.”

Gençler doyasıya gezdi

Karabük Safranbolu’ya giden İcmal Gençliği, Safranbolu Tarihi Çarşı Bölgesi’nde; Hıdırlık Tepesi, Kaymakamlar Gezi Evi, Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camisi ve Güneş Saati, Eski Hükümet Konağı -Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, Havuzlu Asmazlar Konağı bölgesini ziyaret ettiler. Sonrasında Bağlar Bölgesi’ni gezen gençler; Değirmenbaşı Su Değirmeni, İncekaya Su Kemeri, Kristal Teras, Tokatlı Kanyonu ve Safranbolu’nun tarihi ve kültürel yerlerini gezerek günü tamamladılar.

