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Karadeniz'de göçmen kaçakçılarına geçit yok

Düzensiz göçle mücadele faaliyetlerini gece gündüz demeden başarıyla sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarına Karadeniz'de de göz açtırmıyor.

17 Eylül 2017 Pazar 02:46
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Karadeniz'de göçmen kaçakçılarına geçit yok

Göçmenlerin yasa dışı yollardan Avrupa topraklarına ulaşma girişimlerine karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'deki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Emniyet ve jandarmanın karada yaptığı uygulamalarla denizde de sahil güvenlik ekipleri, 24 saat esasına göre koordinasyon içinde göçmen kaçakçılarını adalete teslim ediyor.

Batı Karadeniz'de jandarmanın karadan aldığı tedbirler ve emniyet birimlerinin yol uygulamalarını arttırmasının yanı sıra düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla 2 sahil güvenlik helikopteri ve bir uçak, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı 13 bot ve bir korvet, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı 7 bot ve bir korvetle faaliyet yürütülüyor.

Son 1.5 ayda 1071 göçmen yakalandı

Göçmenlerin yasa dışı yollardan Karadeniz üzerinden Romanya ve Bulgaristan'a ulaşma girişimlerine karşı yoğun çalışma yürüten sahil güvenlik ekipleri, ağustos ayından bu yana 9 yasa dışı göç olayına müdahale etti.

Ekipler, ağustos ayında 522, eylül ayının ilk 13 gününde 312, jandarma ve emniyet birimleri ile karada müşterek yaptıkları 2 operasyonda 237 olmak üzere 1071 kaçak göçmen ile 15 kaçakçıyı yakaladı. Kaçakçılardan 5'i tutuklandı. İki ahşap tekne, iki fiber tekne ve 3 balıkçı teknesiyle kaçak geçiş yapmaya çalışan 820 Suriye, 10 Irak, 2 Afganistan ile birer Romanya ve Türkmenistan vatandaşı yakalandı.

Ayrıca, 694 sayılı KHK'nın 171. maddesindeki "Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek havyan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine imkan sağlayan kişilere, kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı sayısınca bin Türk Lirası idari para cezası verilir." hükmü gereği idari para cezası uygulamasına başlandı.

AA

Son Güncelleme: 17.09.2017 02:58
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSahil GüvenlikMülteciGöçmenGöçmen KaçakçılarıKaradeniz
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