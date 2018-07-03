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Karadeniz'de ihracatın lideri Trabzon

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 1 milyar 797 milyon dolarlık ihracatın yüzde 26,4'ü Trabzon'dan yapıldı. Trabzon, yılın ilk yarısında 474 milyon 983 bin dolarlık ihracatla bölge illeri arasında ilk sırayı aldı

03 Temmuz 2018 Salı 14:10
Karadeniz'de ihracatın lideri Trabzon

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 1 milyar 797 milyon dolarlık ihracatın yüzde 26,4'ü Trabzon'dan yapıldı. Trabzon, yılın ilk yarısında 474 milyon 983 bin dolarlık ihracatla bölge illeri arasında ilk sırayı aldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi illerinin ihracatının her dönem gelişme gösterdiğini söyledi.

İhracatın önümüzdeki dönemde daha da üst noktalara ulaşacağını öngördüklerini belirten Kalyoncu, "Bölge içinde de en fazla ihracat Trabzon tarafından gerçekleştirildi. Trabzon, bölge birincisi olması yanında ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 16'ncı ili oldu" dedi. Kalyoncu, Trabzon'dan dünyanın her kıtasına ihracat yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2018 yılı ilk yarısında Karadeniz Bölgesi'nin toplam ihracatının yüzde 26,4'lük kısmının tek başına Trabzon'dan gerçekleştirilmesi çok önemli bir başarıdır. Birlik olarak da önümüzdeki dönemde Karadeniz Bölgesi ihracatının daha üst noktalara ulaştırılması konusunda yoğun çaba göstereceğiz. Geliştireceğimiz projelerle bölge firmalarını yurt dışı pazarlara taşıyacağız." AA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizIhracatTrabzon
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