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Karadeniz'de palamut bereketi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sandallarla Karadeniz'e açılan balıkçıların, kasalarla palamutla dönmesinin ardından tezgahlarda palamut 5 liraya kadar düştü

01 Ekim 2017 Pazar 17:32
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Karadeniz'de palamut bereketi

Karadeniz'e açılan balıkçıların oltalarına ve ağlarına takılan palamut, tezgahlarda, 5 ile 10 lira arasında satışa sunuldu. Balıkçı Aydın Erdoğan, yaptığı açıklamada, denizlerin ve havaların soğumasıyla birlikte denizde palamut bereketi yaşandığını söyledi. Geçen hafta 15 liraya satılan palamutun, bugün 5 liraya kadar düştüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Yaklaşık 1 aydır denizden böyle palamut çıkmamıştı. Havaların ve denizin soğumasının ardından onlarca balıkçı Karadeniz'e açıldı. Olta ve ağlarıyla palamut yakalayan balıkçılar kasalarla kıyıya döndü. Geçen hafta 15 liraya satılan palamut bugün tezgahlarda 5 ile 10 lira arasında fiyatla satılıyor. Şu anda Karadeniz'de bol miktarda palamut olduğu görülüyor. İnşallah böyle devam eder. Vatandaşımız da ucuz balık yer." AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakİlceKaradenizKasaLira5
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