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Karadeniz'de tezgahlar şenlendi

Sinop'ta teknelerle Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamutla güldü.

06 Ekim 2017 Cuma 17:41
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Karadeniz'de tezgahlar şenlendi

Sinop'ta teknelerle Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamutla güldü. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yaptığı açıklamada, bölgede son iki gündür palamut avcılığının bereketli geçtiğini söyledi. Denize açılan balıkçıların boş dönmediğini vurgulayan Bayrak, "Palamut biraz bollaşınca tezgahlar da şenlenmiş oldu.

Ayrıca zargana balığının da avcılığı yapılmaya başlandı. Son birkaç gündür balık avında artış var. Havaların soğumasıyla deniz suyu sıcaklığı düşüyor. Dolayısıyla avcılık artmış oluyor. İnşallah bu bereket devam eder" diye konuştu.

Bu arada Karadeniz'de yaşanan balık bereketi fiyatların da düşmesine neden oldu. Sinop'ta iki gün önce tanesi 17,5 liradan satılan palamutların fiyatı 7 liraya kadar geriledi. Tezgahlarda yer alan zargana kilogramı 16, mezgit kilogramı 12, barbunya ise kilogramı 25 liradan satışa sunuluyor. Az miktarlarda avlanan hamsi ise kilogramı 20 liradan satılıyor.

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KaradenizTezgahBalıkBalıkçıSinopTekne
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