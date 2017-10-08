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Karadenizli balıkçılarda torik sevinci

Akçakoca'dan denize açılan balıkçılar, beklediklerinden daha fazla bir avla kıyıya dönmenin heyecanını yaşadılar.

08 Ekim 2017 Pazar 17:50
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Karadenizli balıkçılarda torik sevinci

Akçakoca'dan denize açılan balıkçılar, beklediklerinden daha fazla bir avla kıyıya dönmenin heyecanını yaşadılar.

Ağlarını denize seren balıkçılar, 600 adet ile tek seferde en en fazla torik yakalamanın mutluluğuyla kıyıya döndüler. Akçakoca Balıkçı Barınağına yanaşan tekneden kıyıya çıkan balıkçılar, yakalanan balıkları buzlayarak kasalara yükledi. Sahilde gezen vatandaşlar ise meraklı bakışlarla toriklerin kıyıya çıkarılmasını izledi. 48 yıldır balıkçılık yaptığını ifade eden Ferhat Birinci, "Bu yaşıma geldim Karadeniz'de toplu halde gezen 600 tane torik balığının yakalanmasını ilk kez görüyorum.

Yakalanırdı ancak 10 veya 15 tane olarak gezerlerdi. Bu kadar, 600 tane sürü halde torik balığı ilk kez yakalandı" dedi. Bir başka balıkçı ise 20 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, "İlk kez görüyorum Karadeniz'de torik balığını. İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan torik balığının yakalanması hayret verici.

Balık sezonunun ilk ayında hayal kırıklığı yaşamıştık, ancak yeni yeni balık sezonu iyiye gidiyor diye tahmin ediyoruz" diye konuştu. Torik, palamut balığının daha büyüğü olarak adlandırılır.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KaradenizBalıkçıTorikSevinç
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