Karakaş, 1 Eylül'de görevinin başında

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin üst yöneticiliğine (CEO) getirilen Mehmet Gürcan Karakaş, "Yerli Otomobil Projesi'nin paydaşları olan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projeye inançları, taahhütleri ve uyumları beni çok etkiledi" dedi.

Türkiye'de ve yurt dışında edindiği tecrübeleri ülkesine geri verme imkanı bulduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten Karakaş, "Türkiye'nin Otomobili Projesi, disiplinle, profesyonelce ve özveriyle yol haritası üzerinde çalışıldığı sürece yapılabilir bir proje" diye konuştu.

Karakaş, projeyi finansal ve teknik açıdan tüm şeffaflığıyla ve detaylarıyla inceleme fırsatı bulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Projenin paydaşları olan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projeye inançları, taahhütleri ve uyumları beni çok etkiledi.

Projenin, çağın gereksinimlerini içeren bir teknoloji dönüşüm projesi olması ilgimi çekti. Bu, yöneticiliği kabul etmemde beni ikna etti." Küresel pazarda rekabet edebilen ve söz sahibi bir otomobil markası yaratma vizyonuyla hareket ettiklerine dikkati çeken Karakaş, "Misyonumuz, uzman ve nitelikli bir ekiple teknoloji transformasyonu projesini gerçekleştirmek. Buna, 1 Eylül'de tüm ekibimle işe başladıktan sonra son şeklini vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Bosch'ta bir süre Türkiye Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Karakaş, yeni görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak. AA