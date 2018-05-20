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Karaköy iskelesine kavuşuyor

2008 yılında şiddetli lodos nedeniyle sulara gömülen Karaköy İskelesi'nin yerine yenisi yapıldı. Tuzla'da inşa edilen 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskele, iç donanımının yapılması için Haliç Tersanesi'ne getirdi

20 Mayıs 2018 Pazar 17:39
Karaköy iskelesine kavuşuyor

Şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında sulara gömülen Karaköy İskelesi'nin yerine yenisi yapıldı. Tuzla'daki bir tersanede inşa edilen 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskele, iç donanımının yapılması için Haliç Tersanesi'ne getirdi.

İskelenin ince imalatları Haliç tersanesinde tamamlandı. Kadıköy ve Üsküdar seferlerinin yapıldığı ancak lodos sebebiyle batması üzerine yerine geçici yüzen dubaların konulduğu Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan yeni akıllı yüzer iskele yakında hizmete alınacak. İskele, çok amaçlı salonu ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılmasını sağlayacak.

İskelede, Tarihi Yarımadayı ve Boğaz'ı görebileceği kitap kafe, 151 metrekare kapalı alan ve 90 metrekare üstü kapalı terası ile yolculara hizmet verilecek. AA

Teknik özellikleri

Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen yeni yüzer iskelede gemi sacı ve gemi üretiminde kullanılan profiller kullanıldı. İskelede 22 adet balast tankı, pis su ve tatlı su tankları mevcut. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele, 81 metre boyunda, 27,6 metre eninde 3,5 metre yükseklikte.

Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7,5 metre olan iskele, yaklaşık 2 bin ton ağırlığında ve toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor. İskelede, sancak ve deniz tarafından aynı anda 3 vapur yanaşabilecek. İskelenin elektrik sistemi, 2 adet güçlü jeneratör sistemi ile beslenecek. 
 

Anahtar Kelimeler:
KaraköyIskele
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