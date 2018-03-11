Karatay'dan NBŞ isyanı! açtı ağzını yumdu gözünü...

Kutu ve taze sıkılmış meyve sularının çocukların ve bebeklerin alkolü olduğunu savunan Karatay, “Şeker ve C vitamini aynı anda alındığında yararı değil zararı var. En doğal meyve zeytindir. Ayrıca rafineri değil, kristal kaya tuzu kullanın. Kristal kaya tuzu hayattır. Turp yiyin turp gibi olun” diye konuştu.

Karatay, “Yediğimiz bütün şeker, un ve içtiğimiz şekerli şekersiz içecekler kan şekerinin ve insülin hormonunun, bunun sonucunda da trigliseridin yükselmesine yol açıyor. Bu durum da hücre ve organları bozuyor. Trigliseridin yükselmesi, 20 türlü hastalığa yol açan hormon üretiyor” dedi.

Bu hastalıkların başında beyne pıhtı atması, beyin basınç yüksekliği, katarak, kalp, felç, damar tıkanıklığı, kısırlık, adet düzensizliği, sperm azlığı, kanserin geldiğini kaydeden Karatay şunları söyledi: “İnsülininizi dengede tutun, bu hastalıklardan kurtulun. Çünkü bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. İlaç eksikliği sonucunda da bu hastalıklar ortaya çıkmıyor. Diyet diye bir şey de yok. ‘Bunu ye mucize, şunu ye mucize.’ Hepsi satışa yönelik. Şekerinizi yükseltmeyin, insülininizi dengede tutun yeter.”

Meyvelerin de şeker dolu olduğunu, bunun bağışıklık sistemini bozduğunu vurgulayan Karatay, son dönemde övünerek satılan mısır şurubu (NBŞ) ile memleketin zehirlendiğini kaydetti.

Prof. Dr. Canan Karatay, “Köfte yapacaksak, yağsız değil, yağlı hem de bol yağlı kıyma kullanacağız. Peynirimiz ve yoğurdumuz doğal olacak. Kelle paça oldukça önemli. 10-12 yaşındaki çocuklar boyları uzamıyor diye doktora götürülüyor. Doktorlar da küçük yaştaki çocuklara hormon veriyor. Bu çok yanlış. Her şeyi doğal yemeliler” ifadeleri kulandı.

En sağlıklı besinin turp olduğunu ifade eden Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turp yersek turp gibi oluruz. Neden, toprakta büyüdüğü için. Havuç da toprakta büyüyor, o da çok sağlıklı. Çünkü toprakta kaya tuzu var. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Sağlıklı yaşarsınız. Yalnız ithal olmasın. Türkiye’ye getirildiği sırada ilaçlanıyor ve bu ilaçlar sağlık açısından çok tehlikeli. Fıstık kilo aldırır diye korkmayın. Aksine insülini düşürür. Fındık, fıstık, badem ve ceviz güzelleştirir, dinçleştirir. İthal kuru baklagilleri tüketmeyin, onlar GDO’lu.”

HABER MERKEZİ