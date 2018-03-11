Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Karatay'dan NBŞ isyanı! açtı ağzını yumdu gözünü...

Prof. Dr. Canan Karatay, 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada, rafine un, şeker ve tuzun insülini artırdığını söyledi

11 Mart 2018 Pazar 17:23
Karatay'dan NBŞ isyanı! açtı ağzını yumdu gözünü...

Kutu ve taze sıkılmış meyve sularının çocukların ve bebeklerin alkolü olduğunu savunan Karatay, Şeker ve C vitamini aynı anda alındığında yararı değil zararı var. En doğal meyve zeytindir. Ayrıca rafineri değil, kristal kaya tuzu kullanın. Kristal kaya tuzu hayattır. Turp yiyin turp gibi olun” diye konuştu.

Karatay, “Yediğimiz bütün şeker, un ve içtiğimiz şekerli şekersiz içecekler kan şekerinin ve insülin hormonunun, bunun sonucunda da trigliseridin yükselmesine yol açıyor. Bu durum da hücre ve organları bozuyor. Trigliseridin yükselmesi, 20 türlü hastalığa yol açan hormon üretiyor” dedi.

Bu hastalıkların başında beyne pıhtı atması, beyin basınç yüksekliği, katarak, kalp, felç, damar tıkanıklığı, kısırlık, adet düzensizliği, sperm azlığı, kanserin geldiğini kaydeden Karatay şunları söyledi: “İnsülininizi dengede tutun, bu hastalıklardan kurtulun. Çünkü bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. İlaç eksikliği sonucunda da bu hastalıklar ortaya çıkmıyor. Diyet diye bir şey de yok. ‘Bunu ye mucize, şunu ye mucize.’ Hepsi satışa yönelik. Şekerinizi yükseltmeyin, insülininizi dengede tutun yeter.”

Meyvelerin de şeker dolu olduğunu, bunun bağışıklık sistemini bozduğunu vurgulayan Karatay, son dönemde övünerek satılan mısır şurubu (NBŞ) ile memleketin zehirlendiğini kaydetti.

Prof. Dr. Canan Karatay, “Köfte yapacaksak, yağsız değil, yağlı hem de bol yağlı kıyma kullanacağız. Peynirimiz ve yoğurdumuz doğal olacak. Kelle paça oldukça önemli. 10-12 yaşındaki çocuklar boyları uzamıyor diye doktora götürülüyor. Doktorlar da küçük yaştaki çocuklara hormon veriyor. Bu çok yanlış. Her şeyi doğal yemeliler” ifadeleri kulandı.

En sağlıklı besinin turp olduğunu ifade eden Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Turp yersek turp gibi oluruz. Neden, toprakta büyüdüğü için. Havuç da toprakta büyüyor, o da çok sağlıklı. Çünkü toprakta kaya tuzu var. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Sağlıklı yaşarsınız. Yalnız ithal olmasın. Türkiye’ye getirildiği sırada ilaçlanıyor ve bu ilaçlar sağlık açısından çok tehlikeli. Fıstık kilo aldırır diye korkmayın. Aksine insülini düşürür. Fındık, fıstık, badem ve ceviz güzelleştirir, dinçleştirir. İthal kuru baklagilleri tüketmeyin, onlar GDO’lu.”

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 12.03.2018 02:20
Anahtar Kelimeler:
Nişasta Bazlı şekerKaratayNBŞEleştiriInsülinşekerDiyetSağlıkCanan Karataş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
"Bunlar Hoca değil mendebur"
"Bunlar Hoca değil mendebur"
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim