Kardeş ülke Pakistan'dan destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını eleştirerek "Türkiye küresel ekonominin motoru ve önemli bir üyesidir. Pakistan halkı ve hükümeti, Türkiye'nin barış ve refah arayışına güçlü desteğini bir kez daha yineler ve bu ortak hedeflere ulaşma yolunda her zamanki gibi yanında olacaktır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın, herhangi bir ülkeye karşı alınan tek taraflı yaptırım uygulamasına karşı olduğu belirtildi.

Sorunların diyalog ve iyi niyetle çözülebileceği vurgulanan açıklamada, "Aksi yönde atılacak herhangi bir adım veya eylem, sadece barışı ve istikrarı zayıflatmakla kalmaz, sorunların çözümünü zor ve içinden çıkılamaz hale getirir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin ulusal ve bölgesel barış ile istikrar için önemli bir ülke olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pakistan, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik çok değerli rolünü takdir etmektedir. Aynı zamanda Türkiye, küresel ekonominin motoru ve önemli bir üyesidir. Pakistan halkı ve hükümeti, Türkiye'nin barış ve refah arayışına güçlü desteğini bir kez daha yineler ve bu ortak hedeflere ulaşma yolunda her zamanki gibi yanında olacaktır."

AA