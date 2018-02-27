Karın keyfini çocuklar çıkardı

Edirne'de, kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, sokaklarda doyasıya karla oynadı. Kentte, erkenden dışarı çıkarak karla oynayan çocuklar, soğuğa aldırış etmeden gönüllerince eğlendi.

Bazı çocuklar kar topu oynarken, bazıları da kızakla kaydı. Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki çocuklar da karla kaplanan yokuşu kızak pistine çevirdi. Leğen, poşet gibi malzemelerle yokuştan kayan çocuklar, kar tatilinin keyfini çıkardı.

Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Arda Eren, yaptığı açıklamada, kar tatilinin tüm öğrencileri sevindirdiğini söyledi. Kar yağışı başladığı gibi sokağa çıktığını anlatan Eren, "Uzun süredir Edirne'ye kar yağmasını bekliyorduk. Çok sevindik. Arkadaşlarımızla poşetler ve leğenlerle kayıyoruz. Çok eğleniyoruz. Yaşasın tatil." dedi. Edirne Bahçeşehir Koleji 8. sınıf öğrencisi Can İyigün de kar tatilinin tüm öğrencileri sevindirdiğini söyledi.

Edirne Valisi Günay Özdemir'e teşekkür eden İyigün, "Kar tatilinin tadını kayarak çıkarıyoruz. Poşetlerle kayıyoruz. Çok zevkli, çok eğleniyoruz. İnşallah kar yağışı devam eder" diye konuştu. Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mine Yılmaz ise tüm öğrencilerin kar yağışıyla sokağa çıktığını, karın tadını kayarak çıkardıklarını anlattı.