Kars'taki darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı nca, 15 Temmuz 2016'da 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli tutuklu sanıklar Binbaşı Akanoğlu ile bir üsteğmen ve asteğmen, 2 astsubay, 3 yüzbaşı ve 16 uzman çavuştan oluşan, 5'i tutuklu 24 eski askeri personel hakkında FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma bir süre önce tamamlandı. Hazırlanan 147 sayfalık iddianamenin Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle haklarında dava açılan sanıklar bugün hakim karşısına çıkacak.

Kars Adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik duruşma salonunda görülecek davanın duruşması saat 09.00'da başlayacak. Duruşma sebebiyle güvenlik önlemleri artırılan adliyenin çevresinde polislerce de tedbir alındı.

İddianamede, tutuklu eski Binbaşı Serkan Akanoğlu, Yüzbaşı Sinan Karademir, Astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuşlar Atilla Civelek ve Refik İvecan ile tutuksuz yargılanacak 19 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.