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Kasaplar şarbon riski altında

Şarbon paniği sürüyor, uzmanlar ardı ardına uyarılarda bulunuyor. İstinye Üniversite Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Neşat Bozkurtgil özellikle kasapları uyararak, “Şarbonlu eti tespit etmek çok zor. Enfeksiyon bıçaktan dahi bulaşabilir. Bıçağı da elinizi de iyi yıkayın. Sabun mikrobun size geçmesini önleyebilir” dedi

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:56
Kasaplar şarbon riski altında

SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL

Türkiye şarbonu konuşuyor, herkes bu enfeksiyonun ne olduğunu ve belirtilerini merak ediyor. İstinye Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Neşat Bozkurtgil, “Hastalık bıçaktan bulaşabiliyor. Kasaplar, çiğ etle temastan sonra ellerini iyice yıkasın. Eldiven kullansın. Özellikle çiğ köftede olduğu gibi pişmemiş veya az pişmiş etlerin yenmesiyle de ‘bağırsak şarbonu’ bulaşabilir. Sonuçlar ölümcül olabilir” uyarılarında bulundu.

Şarbon hastalığının etkeninin 'Bacillus Antracis' adı verilen bir bakteri olduğunu dile getiren Bozkurtgil, şunları söyledi: "Hastalık, ot yiyen hayvanlarda görülür ve insanlara da bulaşır. Hastalığın kuluçka süresinin çok kısa olması nedeniyle hayvanlarda ani ölümlerle ortaya çıkabilir.

Hastalık etkeni toprakta 5 yıl kadar canlılığını korur ve bu toprakta yetişen otlarla hayvanlara bulaşır. Hastalığa yol açan mikrobunun en önemli özelliği zorlu fiziksel ve kimyasal çevre koşullara son derece dayanıklı ‘spor’ denilen yapılar oluşturmasıdır.

Hayvanlarda sindirim, solunum ya da derideki çizik, sıyrık ve yaralar yoluyla mikrobun vücuda girmesi sonucu oluşan hastalık, insanlara da enfekte olmuş hayvan etinin tüketilmesi ya da hastalıklı hayvanlarla direkt temas edilmesi halinde bulaşır."

En tehlikelisi bağırsak şarbonu

Hastalığın insandan insana bulaşmadığını ancak hastalıklı hayvanla aynı ortamda bulunan kişiye hava yoluyla geçebildiğini belirten Bozkurtgil, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi: “Şarbonunun deri, akciğer ve bağırsak olmak üzere üç formu var. Şarbon olgularının büyük çoğunluğunu cilt şarbonu oluşturur.

Kuluçka süresi 1-12 gündür. Belirtileri vücuda giriş noktalarında oluşan ağrı, sızı ve kabartılardır. Hangi hayvanın şarbonlu olduğu anlaşılamayacağı için hayvancılıkla uğraşanlar, kasaplar ve veterinerler risk altında. Çünkü hastalık bıçaklardan dahi bulaşabiliyor. Ete temas eden bıçakların deterjanla yıkanması lazım. Ellerin dezenfekte edilmesi de çok önemli. Şarbona neden olan bakteriye karşı sabun ve dezenfektanlar kalkan oluşturuyor.

Bağırsak şarbonu, deri şarbonuna göre çok daha tehlikelidir. Enfekte etlerin iyi pişirilmeden tüketilmesiyle mikrop vücuda girer ve bağırsağa yerleşir. Oradan da vücudun diğer bölgelerine yayılır. Kuluçka süresi 1-7 gündür.

Belirtileri mide bulantısı, iştah kaybı, karın ağrısı, kusma ve kanlı ishaldir. Tedavisi erken yapılmazsa ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Akciğer şarbonu, hasta hayvanla aynı havanın solunmasıyla dahi bulaşabilir. Kuluçka süresi 3-5 gündür. Belirtiler ateş, bitkinlik, yorgunluk, soluk alıp vermede güçlük gibi soğuk algınlığı belirtilerine benzer belirtilerdir. Hastalığın ilerleyen evrelerinde hasta komaya girerek ölür."
 

Son Güncelleme: 05.09.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
şarbonKasapRiskTürkiyeHayvan
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