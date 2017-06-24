Katar'a 13 maddelik ültimatom

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in, “teröre destek verdiği” gerekçesiyle Katar’a yönelik başlattıkları ambargonun ikinci haftasını geride kalırken, ambargonun kaldırılması için Körfez ülkelerinin talepleri netleşti.

Katar’a 13 maddelik talep listesi gönderildi. Listede, Türkiye’nin Doha’daki El Rayyan Askeri Üssü'nün kapatılması da yer alıyor. Körfez ülkeleri üssün kapatılmasının yanında, Katar topraklarında Türkiye ile askeri işbirliğinin sonlandırılmasını da istedi.

Dört Arap ülkesi taleplerin karşılanması için Katar'a 10 gün süre tanıdı. Talepler üzerinde anlaşma sağlanırsa uygulanıp uygulanmadığı 10 yıl boyunca izlenecek. İlk yıl her ay, ikinci yıl üç ayda bir, sonraki dönemde yıllık olarak değerlendirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmeye basmasıyla harekete geçen Suudi Arabistan'ın başını çektiği blok, yaklaşık yirmi gündür Katar'ı yalnızlaştırmış durumda. Ülkenin tüm hava, deniz ve kara sınırları kapatıldı, bütün diplomatik ilişkiler koparıldı. Hatta Suudi Arabistan Katarlı çiftçilere ait develeri bile sınır dışı etti.

Ankara'dan jet yanıt

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in Katar'a verdiği talep listesinde en dikkat çekici madde, Türkiye'nin Katar'ın başkenti Doha’daki kurduğu Rayyan Askeri Üssü'nün faaliyetlerine son vermesi. Bu talebe Türkiye'den jet cevap geldi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Körfez ülkelerinden gelen çağrı için "Katar'daki Türk üssü hem Katar askerinin eğitimi hem de güvenliği için yapılan bir faaliyettir. Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Şu anda bu askeri anlaşmanın yeniden masaya getirilmesi gibi bir ihtimal yok" dedi.

Türk askerleri üç gündür Rayyan'da

Türkiye'nin Katar'a gönderdiği ilk askerler, 22 Haziran'da Doha'daki Rayyan Askeri Üssü'ne ulaştı. Ankara'nın planına göre, Doha'daki üste yaklaşık 3 bin asker bulunacak. Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman bin Muhammed El Sani, son olarak France 24'e verdiği röportajda "Türkiye başından beri krizdeki aktörlerle iletişime geçerek kuşatmanın sonlandırılması, tansiyonun düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptı. Türkiye'nin Doha'ya tedarik akışının devam etmesi için ortaya koyduğu çabayı da takdir ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

13 maddede neler var?

1- İran'la diplomatik ilişkileri kes ve İran'daki ofislerini kapat. İran Devrim Muhafızları üyelerini Katar'dan gönder. İran'la ticarette ABD yaptırımlarına uy.

2- Müslüman Kardeşler, DEAŞ, El Kaide ve Hizbullah'la ilişkini bitir. Resmi olarak bu yapıları terörist ilan et.

3- Al Jazeera televizyonunu kapat.

4- Arabi21, Rassd, Al Arabiya da dahil olmak üzere direk veya dolaylı yoldan Katar fonlu olan medya kuruluşlarını kapat.

5- Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünü kapat. Katar toprağında Türkiye'yle askeri işbirliğini bitir.

6- Terörist olarak görülen kişiler, gruplar ve organizasyonlara her türlü yardımı kes.

7- Aranan teröristleri teslim et. Mal varlıklarını dondur. Hareketleri ve finansal durumları ile ilgili istenen bilgileri paylaş.

8- Başka ülkelerin içişlerine karışmayı kes. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn vatandaşlarına Katar vatandaşlığı verme.

9- Muhalif gruplarla tüm ilişkileri kes. Katar'ın bu gruplarla önceki ilişkileri ve bu gruplara sunduğu desteğin tüm belgelerini teslim et.

10- Katar'ın politikaları nedeniyle son yıllarda yaşanan can ve mal kayıpları için tazminat öde.

11- Askeri, politik, sosyal ve ekonomik olarak diğer Körfez ve Arap ülkeleriyle 2014'te Suudi Arabistan'da belirlenen çizgiye gel.

12- Tüm talepler Katar'a ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde kabul edilmezse, talep listesi geçersiz olacaktır.

13- Taleplerin kabulünden sonra ilk yıl için aylık denetimlere razı ol. İkinci yılda her çeyrekte, takip eden 10 yılda ise yıllık denetimleri kabul et.