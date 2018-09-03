Katar, Almanya'yı paraya boğacak

İran'da 'Caspian Kredi Kurumu' mudisi onlarca kişi paralarını alamadıkları ve mağdur edildikleri gerekçesiyle başkent Tahran'daki meclis binası önünde eylem düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre meclis binası önünde toplanan 'Caspian mağduru' bir grup, 'Caspian çaldı, devlet destekledi', 'Ne devlet, ne hakim milleti düşünüyor',

'Oyunu bırakın paramızı verin' şeklinde sloganlar attı. Eylemciler milletvekillerinden bu sorunun ivedilikle çözülmesini ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi. İran'da sayıları 6 bini aşan batık finans kurumlarına (banker) paralarını kaptıran yaklaşık 3 milyon mağdur, son iki yıldır başta Tahran olmak üzere ülkenin pek çok kentinde küçük çaplı gösteriler düzenliyor. Söz konusu mağdurların finans kurumlarına yatırdıkları ve alamadıkları paranın yaklaşık 3 milyar 600 milyon dolar olduğu belirtiliyor. AA

