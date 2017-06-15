Katar da yola geldi(!)

Pentagon “Anlaşmanın Katar'ın savunmasına muazzam bir yetenek katacak” açıklaması yaptı. ABD, Katar'a 12 milyar dolar değerinde 36 adet F-15 savaş uçağı sattı. Geçen yıl ABD Kongresinde Katar'ın 21 milyar dolar değerinde F-15 savaşı uçağı alımı anlaşması onaylanmıştı. Washington'daki söz konusu anlaşma da bu çerçevede gerçekleşti. Öte yandan 2 ABD savaş gemisinin de Katar ile ortak tatbikat için bu ülkeye gittiği duyuruldu. Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn gibi körfez ülkelerinin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkeyi Katar'a karşı 'teröre destek veriyor' iddiasıyla yaptırıma zorlayan ABD'nin bu adımı önceliğinin kendi çıkarları olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Suudi Arabistan ile 110 milyar doları silah alımı olmak üzere 380 milyar dolarlık anlaşma yapan ABD'nin şimdi de Katar'a savaş uçağı satması sinsi bir planın sahnelendiğini ortaya koyuyor. ABD hem bölge ülkelerini bir birine düşürüyor hem de bu ülkelere silah satarak yüklü miktarda paralar kazanıyor. Bu politika ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan adaylığı sürecinde yaptığı şu sözleri akıllara getirdi: “Körfez ülkelerine gideceğim ki, inanın onlar daha fazla ayakta duramazlar. Körfez ülkelerinin sahip olduğu tek şey paradır. 19 trilyon dolar civarındaki borcumuzu onlara ödeteceğim. Bunu biz ödemeyeceğiz, onlar ödeyecekler. Bu borcu Körfez ülkelerine ödeteceğiz. Unutmayın, Körfez ülkeleri, biz olmadan varlıklarını sürdüremezler.”

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