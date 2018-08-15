Katar Emiri yüklü geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleyen görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı, ayrıca gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha önce Suudi Arabistan başta olmak üzere 5 Arap ülkesinin ambargosuna uğrayan Katar'a, Türkiye destek olmuştu.

Türkiye'nin ABD saldırıları yüzünden ekonomide sıkıntıya girdiği bir dönemde bu kez Katar'dan Türkiye'ye destek geldi.

Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirdi.

Al Sani'nin çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Al Sani, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi'nin de hazır bulunduğu görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.