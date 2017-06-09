Katar halkı ablukaya öfkeli

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap devletlerinin başlattığı siyasi ve ekonomik kuşatmayı haksız bularak kızgınlıklarını dile getiren Katar halkı, dünyanın en büyük gaz rezervlerinden birine sahip ülkelerinin bu sorunu kolay atlatacağını düşünüyor.

Anadolu Ajansı ekibi, bazı Arap devletlerinin siyasi ilişkilerini keserek siyasi ve ekonomik abluka uygulamaya çalıştığı Katar'da sokağın nabzını tuttu. Gündelik hayatlarının krizden olumsuz etkilenmediğini belirten Katarlılar, ülkelerinin güçlü ekonomisi ve geliştirdiği siyasi ittifaklar sayesinde bu sorunu rahatlıkla aşacağına inanıyor.

Ramazan ayında kardeş Arap ve Müslüman ülkelerin gıda satışını ve siyasi ilişkileri keserek ülkelerine bir nevi abluka uygulaması ise Katarlıları hem üzmüş hem de kızdırmış.

Hayat devam ediyor

Başkent Doha'nın en hareketli semtlerden Suuk el-Vakf'ta (Vakıf Çarşısı) restoran işleten Suriye asıllı Katarlı Avad el-Halid, öncelikle işlerinin krizden olumsuz etkilenmediğini, her şeyin eskisi gibi devam ettiğini söyledi. Katar'ın güçlü bir ekonomiye ve iyi siyasi ittifaklara sahip olduğunu belirten Halid, ağzına kadar dolu olan restoranındaki müşterileri işaret ederek "Halkın ekseriyeti de benim gibi düşünüyor" dedi.

Suudi Arabistan önderliğindeki ülkelerin daha ileri gideceğine inanmadığını dile getiren Halid, "Krizi fazla uzatacaklarını düşünmüyorum. Geri adım atmazlarsa da Katar'ın alternatifleri var. Türkiye, İran, Rusya ve birçok başka ülkeyle ilişkileri güçlü. Katar yoluna devam edecektir. Bundan endişem yok" değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanda yiyecek kesilmez

Halid, geleceğe dair endişe taşımasa da yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu aktardı. Ülkesine yapılanları 'büyük haksızlık' olarak niteleyen Halid, duygularını şu sözlerle tarif etti:

"Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başka bir Arap ve Müslüman ülke olan Katar’a yaptıkları, yiyecek girişini kesmeleri bizi çok üzdü ve kızdırdı. Müslüman bir ülke özellikle de Ramazan ayında böyle yapmaz. Tam ambargo uygulamak olacak şey değil. Bu yaptıkları yanlış. Bu kararı halkların desteklemediğini, sadece liderlerin aldığını düşünüyorum."

Halid, krizin patlak verdiği pazartesi günü insanların ilk şokla marketlere akın ederek alışveriş yaptığını, takip eden günlerde ise hayatın normale döndüğüne dikkati çekti. Katarlı restoran işletmecisi, "İlk gün bunun olması gayet normal. Bu, şoka karşı ilk reaksiyondu. Sonra her şey normale döndü. Alışveriş merkezlerine marketlere baktığınızda her şeyin gayet normal olduğunu göreceksiniz" dedi.

Trump ve diğer faktörler

Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın Katar'a karşı düşmanca tutumunun arkasında iki sebep yattığına inandığını belirten Halid, bunlardan birincisinin ABD Başkanı Donald Trump faktörü, ikincisinin ise bu ülkelerin Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) duyduğu düşmanlık olduğunu ifade etti.

Trump'ın derdinin "Katar'ın Hamas'a verdiği desteği keserek İsrail'e hizmet etmek" olduğunu söyleyen Halid, "Katar, Müslüman Kardeşler ve Hamas'a verdiği desteği keserek İsrail'i sevindirmeyecektir" diye konuştu.

Market rafları dolu

Suuk el-Vakf semtinde iftar sonrası arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan Katarlı Raşid de ülkedeki gündelik hayatın son siyasi krizden etkilenmediğini belirtti.

Soyadını açıklamak istemeyen ve petrol işiyle uğraştığını ifade eden Raşid, sokaktaki kalabalığı işaret ederek, "Şu kalabalığa, canlılığa bakın. Bu manzara kriz olan bir ülke manzarasına benziyor mu?" diye sordu.

Katar'da 'halkın panikle marketlere akın ettiği' yönündeki haberlere de tepki gösteren Raşid, "Bütün bunların hepsi yalan. Şimdi eskisinden bile daha iyi durumdayız. Gezip kendi gözlerinizle görün" diye konuştu.

Yaklaşık 36 yıldır Katar'da yaşadığını ifade eden Ceyla Cemil el-Tamimi isimli Filistin asıllı kadın da, "Bugün markete gittim, her şey var. Katar’da bir şey kalmadı şeklindeki açıklamalar yalan. Allah'a şükür her şey var, basın yalan söylüyor" dedi.

Krizin bazı olumlu etkileri de olacağına dair inancını dile getiren İsna ise, "Başka kapılar açtı bize. Türkiye'den ne kadar mal almaya başladığımızı görüyorsunuz şimdi. Geçen gün markete gittim, meyve suları hep Türkiye'den gelmişti ve fiyatı gayet iyiydi. Bu kriz başka ülkelerle alternatif ticaret imkanı sundu. Körfezin ticareti kesmesi önemli değil, alternatiflerimiz var" dedi.