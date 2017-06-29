Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı da 2017 Ocak-Haziran ayları arasında 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiklerini, 2016'nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu oranda yüzde 8'lik bir artış görüldüğünü açıklamıştı. Katar Havayolları, bu yıl Skytrax tarafından 'dünyanın en iyi havayolu' seçilmişti. HABER MERKEZİ
Katar Havayolları ambargoyu kırdı
Katar Havayolları (Qatar Airways), Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'ın bölgedeki hava trafiğine yönelik kısıtlamalara rağmen Ramazan Bayramı tatili boyunca 2 bin 900 seferde 510 bin yolcu taşıdığını duyurdu
29 Haziran 2017 Perşembe 16:41
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