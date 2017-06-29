Katar Havayolları ambargoyu kırdı

Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı da 2017 Ocak-Haziran ayları arasında 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiklerini, 2016'nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu oranda yüzde 8'lik bir artış görüldüğünü açıklamıştı. Katar Havayolları, bu yıl Skytrax tarafından 'dünyanın en iyi havayolu' seçilmişti. HABER MERKEZİ