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Katar'ın desteği 3 ülkeye battı

Katar'ın Türkiye'ye bir bölümü nakit mevduat olmak üzere 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması, iki yılı aşkın süredir Katar'a ambargo uygulayan Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eleştiri oklarına hedef oldu

17 Ağustos 2018 Cuma 17:29
Katar'ın desteği 3 ülkeye battı

BAE'de yayın yapan El İttihad gazetesi, "Katar Emiri Tamim halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor" başlığını kullandı. El İttihad'ın haberinde Türkiye'nin Papaz Brunson'u serbest bırakmaması nedeniyle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımının "ABD ile doğrudan karşı karşıya gelme" anlamına geleceği de öne sürüldü.

Londra merkezli Rey el Yevm (Günün Görüşü) internet sitesinin başyazısında da, "Katar 2 yıldır Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın boykotuna uğrarken yanında olan Türkiye'ye böylesi kritik bir dönemde şükranını gösterdi. Fakat bu hamle ABD Başkanı Trump'a ve Türk ekonomisine zarar verme planına karşı çıktığı için gerçek riskler içerebilir" ifadeleri yer aldı.

BAE merkezli Sky News Arabia ise Türkiye ve Katar'dan ‘izole partnerler’ olarak bahsetti. Katar'ın Türkiye desteği Mısır ve Suud medyası tarafından da eleştirildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ

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