Katar krizinde flaş gelişme...

"Üst düzey Arap kaynaklara" dayandırılan haberde, ekonomik ambargoyu genişletme, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliği ile ambargo uygulayan ülkelerdeki varlıklarını dondurmanın söz konusu önlemler arasında yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Bahreyn'de askeri üs kurma planının da bulunduğu kaydedildi. Söz konusu önlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Mısır'ın ilk defa Körfez bölgesinde askeri varlığı olacağına dikkat çekildi.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a yönelik diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, 13 maddelik taleplerini Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırmıştı. Doha yönetimi ise şartların kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

HABER MERKEZİ