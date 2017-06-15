Katar politikasında yumuşama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çarşamba günü Katar ile başladığı Körfez ülkeleri turu sırasında Kuveyt'te basın mensuplarıyla bir araya gelerek güncel gelişmeleri değerlendirdi. Katar'ı ziyaret ettiğini, Kuveyt'ten sonra da aldığı davet üzerine Mekke'ye, Suudi Arabistan'a gideceğini belirten Çavuşoğlu, "Amacımız belli. Körfez'de yaşanan bu krizden dolayı çok büyük üzüntü duyduğumu söylemek isterim. Bu üzüntümüzü de defalarca dile getirdik. Ama esas olan bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilmektir" dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk andan itibaren bu sorunun çözülmesi için çok büyük çaba sarf ettiğini, İslam dünyasından ve ötesinden birçok liderle görüştüğünü belirtti. Mekke'deki temasları sırasında Türkiye'nin samimi düşüncelerini paylaşacağını belirten Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan gerçekten Körfez Bölgesinin büyük abisidir, en önemli ülkedir. Bölgenin istikrarı barışı ve güvenliği için rolü çok önemlidir. Biz de Suudi Arabistan'la ve tüm Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bölgenin istikrarı, güvenliği bizim için kendi güvenliğimiz ve istikrarımız için önemlidir. Bu bir slogan değil, gerçektir" ifadesini kullandı.

‘Taraf tutmuyoruz’

Çavuşoğlu, Türkiye'nin neden Katar'dan yana bir tutum içinde olduğu sorusu üzerine, yaşanan krizde Türkiye'nin iki tarafı da dinlediğini belirterek, "Bizim burada taraf tutmamız söz konusu değildir" dedi. Katar'a yönelik alınan kararların Ramazan ayında alınmasının doğru olmadığını ve bu kararlar öncesinde istişare yapılmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Devletler arasında sorunlar olabilir ama insanların ne suçu var? İlaç ve gıda gibi veya insanların sınır dışı edilmesi gibi alınan kararları sadece Türkiye olarak biz değil, Müslüman dünyası ve Müslüman dünyası dışındaki ülkelerin hepsi yanlış bulmuştur" dedi. Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin sorulması üzerine Çavuşoğlu, Katar’ın İran tarafında olduğunu iddia etmenin doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Bugüne kadar İran’ın bu bölgede yaptıklarına karşı Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar kadar güçlü duran ülke olmadı. Üçümüz beraber her zaman İran’ın yaptıklarına karşı açık ve net tutum sergiledik. Yemen’de Katar kimin tarafını tuttu, İran’ın mı, Körfez İşbirliği’nin mi? Suudi Arabistan’ın Tahran’daki misyonlarına saldırı olunca Katar’ın tutumu diğerlerinden farklı mı oldu? Her zaman İran’a en sert tepkiyi Katarlı yetkililer vermiştir uluslararası platformda da."

Bakan Çavuşoğlu, “Şimdi biz Müslüman Kardeşler’i ve Hamas’ı terör örgütü olarak görmüyoruz. Silahlı terör eylemine giren hiç kimseyi de desteklemeyiz ve karşısında oluruz” dedi. AA