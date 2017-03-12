Erzurum'da kalabalık iki aile arasında yaşanan kavganın ardından ailelerin yeniden kavgaya tutuşmalarını önlemek için 50'ye yakın çevik kuvvet polisi saatlerce nöbet tuttu. Olay, Erzurum’un Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile fertlerinin gençleri arasında kıraathanede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçaklanırken, olayın duyulması üzerine birbirlerine komşu olan iki aile fertleri arasında Harput Mahallesi'nde büyük çaplı kavga yaşandı. İki taraftan kadın, çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 100 kişinin karıştığı taşlı, sopalı kavgaya çevik kuvvet polisleri biber gazı ve gaz bombası atarak müdahale etti. Çıkan olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kavgayı önlemek için 50 polis nöbet tuttu
İki aile arasında yaşanan kavganın ardından ailelerin yeniden kavgaya tutuşmalarını önlemek için 50'ye yakın çevik kuvvet polisi saatlerce nöbet tuttu
12 Mart 2017 Pazar 16:09
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Erzurum'da kalabalık iki aile arasında yaşanan kavganın ardından ailelerin yeniden kavgaya tutuşmalarını önlemek için 50'ye yakın çevik kuvvet polisi saatlerce nöbet tuttu. Olay, Erzurum’un Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile fertlerinin gençleri arasında kıraathanede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçaklanırken, olayın duyulması üzerine birbirlerine komşu olan iki aile fertleri arasında Harput Mahallesi'nde büyük çaplı kavga yaşandı. İki taraftan kadın, çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 100 kişinin karıştığı taşlı, sopalı kavgaya çevik kuvvet polisleri biber gazı ve gaz bombası atarak müdahale etti. Çıkan olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.