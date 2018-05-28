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Kayıp 4 balıkçıdan biri bulundu

Balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu kaybolan 4 kişiden birinin cesedi bulundu. Kaybolan diğer balıkçıları arama çalışmaları, kara, deniz ve havadan devam ediyor

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:38
Kayıp 4 balıkçıdan biri bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu kaybolan 4 kişiden birinin cesedi bulundu. Deniz patlıcanı avcılığı için pazar saat 01.30 sıralarında 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli teknenin fırtına nedeniyle batması üzerine yüzerken devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Mert Boyuner'in verdiği bilgiler ışığında kaybolan 4 balıkçı için harekete geçen ekipler, denizden, havadan ve karadan sürdürdükleri arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin cesedine ulaştı.

Üç mil açıkta, batan teknenin 50 metre yakınlarında, 28 metre derinlikte balıkadamlar tarafından bulunan cesedin kaybolan 4 balıkçıdan Kerem İncedayı'ya ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan İncedayı'nın cesedinin, Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Bu arada, Ayvalık'ın Alibey (Cunda) Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı binası yakınında bekleyişini sürdüren kayıp balıkçıların ailelerinden Kerem İncedayı'nın yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Fenalık geçiren Kerem İncedayı'nın eşi, ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Ayvalık'tan önceki gece 5 balıkçıyla açılan "Belinay" isimli tekne fırtına nedeniyle alabora olmuştu. Teknede bulunan Mert Boyuner, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan İzmir'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir sahil güvenlik botunca bulunarak kurtarılırken, 4 balıkçı kaybolmuştu.
AA

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