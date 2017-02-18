Kayıp balıkçının cesedi bulundu

9 Şubat tarihinde tekne ile balık avına çıkan Muharrem Şen, denizdeki dev dalgalardan dolayı teknesinin alabora olması sonucu suda kaybolmuştu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Özel Tim ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları denizin dalgalı oluşu nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Dün sabah balıkçının cesedine ulaşıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ekipleri Mendirek yakınlarında denizin 8 metre altında ağa takılan ceset, deniz polisi tarafından sudan çıkartıldı. Polis memuru olan ve Bayburt’ta görev yapan oğlu Fatih Şen, babasının cesedi başında gözyaşı döktü. Ceset, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. 30 yıllık balıkçı olan Muharrem Şen, 3 çocuk babasıydı. İHA