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Kayseri bir günde 5 kez sallandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi bir gün içinde 5 kez sallandı

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Kayseri bir günde 5 kez sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerinde cumartesi gecesinden beri 5 kez meydana gelen depremin merkez üssü olan Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi sakinleri, sarsıntıların şaşkınlığını yaşıyor. Mahalle Muhtarı Derviş Araslan, "Deprem ilki gece saat 23.45'te oldu. Eşim sedirde ben ise kanepede yatıyordum. İyi bir sarsıntı oldu ve eşime 'galiba deprem oluyor' dedim. İkinci sarsıntı ise sahur vakti oldu" dedi.  Cumartesi gecesi saat 23.46'da Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi merkezli ilk sarsıntı 2.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Gece saat 02.31 ve sabah saat 08.39 arasında meydana gelen 4 sarsıntı ise 1.8 ile 2.2 büyüklükleri arasında değişti. Meydana gelen sarsıntılarda can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. İHA

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Kayseri Bir Günde 5 Kez SallandıKocasinan
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