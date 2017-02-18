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Kaza ucuz atlatıldı

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden düşmekten kıl payı kurtuldu

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:25
Kaza ucuz atlatıldı
Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros kavşağındaki köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. hakimiyetindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle köprülü kavşakta bulunan bariyerlere çarptı.
Bariyerleri aşan otomobil köprüden düşmekten kıl payı kurtuldu. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anına tanıklık eden bir vatandaş balkonda oturduğunu ifade ederek, "Araba çok hızlı ve makas atarak geliyordu. Hızlı olunca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buradan bariyerlere bindirdi. Direkt uçarak oraya girdi" dedi.
Köprünün demirleri ve bariyerler arasında kalan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücü Ü.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA

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Kaza Ucuz Atlatıldı
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