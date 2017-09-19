Kâbe imamına büyük tepki

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi işlerinden sorumlu Genel Müdür ve aynı zamanda Kâbe imamlığı da yapan Abdurrahman es-Sudeys'in ABD'de yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu.

Suudi Arabistan tarafından ABD'de düzenlenen bir etkinlikte, ABD ve Suudi Arabistan'ın dünya barışı ve güvenliğine öncülük ettiği şeklinde açıklamalar yapan Sudeys, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde çokça tepki topladı.

Birçok kullanıcı olayı eleştirerek, Kâbe gibi Müslümanların kıblesi ve mabedi olan bir yerin imamlığını yapan bir kişinin bu derece siyasi konuşma yapmaması gerektiğini yazdı. Açıklamalardan sonra kısa sürede Sudeysi aleyhinde binlerce mesaj paylaşıldı.

ABD'nin dünya politikalarının yanı sıra özellikle Ortadoğu politikalarına yönelik eleştirilerin yer aldığı mesajlarda, "ABD, ne zamandan beridir Ortadoğu'ya barış ve güven taşıyor?" şeklinde sorular yöneltildi.

Kâbe İmamı Sudeys ne demişti?

Suudi Arabistan tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılmak için ABD'de bulunan Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeys, Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El İhbariyye'ye konuşarak, "Allah’a hamd olsun ki bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Suudi Arabistan lideri Kral Selman ve ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki bu iki güç, dünyayı güvene, barışa, kalkınma ve refaha taşıyorlar." açıklamasında bulunmuştu.

Kabe İmamı Sudeys, Kabe'de vakit namazlarını kıldırmasının yanı sıra, ramazan aylarında hatimle teravih namazı kıldırmasıyla tanınıyor.

AA