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Kâbe, zemzem ve gül suyuyla yıkandı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Müslümanların kıblesi Kabe, düzenlenen törenle, gül suyu ve zemzemle yıkandı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:39
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Kâbe, zemzem ve gül suyuyla yıkandı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Müslümanların kıblesi Kabe, düzenlenen törenle, gül suyu ve zemzemle yıkandı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPAda yer alan habere göre, yılda iki defa yapılan Kabe'nin zemzem ve gül suyu yıkanması merasimi, Kral Selman bin Abdulazize vekaleten Mekke Emiri Halid Faysal bin Abdulaziz ve beraberindeki üst düzey devlet yetkilileri nezaretinde gerçekleştirildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanı Şeyh Abdurrahman bin Abdülaziz Sudeys ve Başkan Yardımcısı Muhammed bin Nasır el-Huzim ile üst düzey devlet yetkililerinin hazır bulunduğu törende, Kabe'nin içi ve duvarları gül suyuyla karıştırılmış zemzemle yıkandı.

Gül suyu ve zemzemle yıkanmasının ardından Kabe'yi tavaf eden Emir Faysal ve beraberindekiler, daha sonra iki rekaat tavaf namazı kıldı. Hazreti Muhammed'in Mekke'nin fethi sırasında sahabeyle Kabe'ye girerek yaptığı nakledilen bu uygulama, o dönemden bu yana devam ettiriliyor.
AA

Anahtar Kelimeler:
MekkeSuudi ArabistanGül SuyuZemzemKabe
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