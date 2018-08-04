Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796

KDK'ye rekor başvuru

Kamu Denetçiliği Kurumuna bu yılın ilk 6 ayında çalışma ve sosyal güvenlik, kamu personel rejimi ile eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarla ilgili 8 bin 584 başvuru gerçekleşti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:52
KDK'ye rekor başvuru

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) bu yılın ilk 6 ayında çalışma ve sosyal güvenlik, kamu personel rejimi ile eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarla ilgili 8 bin 584 başvuru gerçekleşti. "İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan kurum tarafından, 2013'ün mart ayından bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.

Vatandaşların yönetime iştirak etmesini, uzlaşı ve arabuluculukla sorunları çözmeyi amaçlayan kuruma bu yılın ilk 6 ayında 8 bin 584 başvuru geldi. Kurum en çok çalışma ve sosyal güvenlik, kamu personel rejimi ile eğitim konularında şikayet başvurusu aldı. Bunu adalet, milli savunma, güvenlik ile mahalli idarelerce yürütülen hizmetler takip etti.

En az başvuru ise kadın hakları alanında yapıldı. Gelen şikayetler üzerine idarelere çeşitli tavsiye kararları veren KDK, "dostane çözüm yolu" çerçevesinde de gerçekleştirdiği görüşmelerle sorunların çözüme kavuşturulmasını sağladı. Kurum, Ortadoğu Teknik Üniversitesine (ODTÜ), 30 yaşını dolduran öğrencilerin yurtlarda kalmasını engelleyen yönetmelik hükmünün değiştirilmesine ilişkin tavsiyede bulundu.

Kanser hastası babasına bakmak için tayin isteyen ancak talebi babasının sosyal güvencesi olduğu gerekçesiyle reddedilen personeli haklı bulan KDK, ilgili idareye de talebin kabulü yönünde tavsiye kararı gönderdi. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumsuz olduğu gerekçesiyle başvurusu reddedilen bekçi adayının atamasının yapılmasına yönelik öneride bulunan Kurum, başka bir şikayette ise mesaiye geç kaldığı gerekçesiyle belediye çalışanına verilen disiplin cezasını hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB açıkladı... Bedelli askerlik şartları ve detayları
MSB açıkladı... Bedelli askerlik şartları ve detayları
Çin ordusu Türkiye sınırına mı geliyor?
Çin ordusu Türkiye sınırına mı geliyor?
6 yıl sonra... Boğaz'dan Suriye gemisi geçti
6 yıl sonra... Boğaz'dan Suriye gemisi geçti
ABD askerleri PKK'lılarla maç yaptı
ABD askerleri PKK'lılarla maç yaptı
Die Welt'ten kötü senaryo
Die Welt'ten kötü senaryo
Jet talimat! Erdoğan'dan ABD'ye misilleme
Jet talimat! Erdoğan'dan ABD'ye misilleme
Sınırlara duvar ve tel önlemi
Sınırlara duvar ve tel önlemi
Yüzyüze ilk temas! Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü...
Yüzyüze ilk temas! Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü...
Otellerde doluluk arttı
Otellerde doluluk arttı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim