KEİ zirvesine ihtilaflar damga vurdu

RECEP BAHAR/HABER-ANALİZ

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında çok sayıda ‘ikili sorun’ bulunuyor. Bir bakıma Karadeniz coğrafyası, anlaşmazlıklar, çatışmalar ve ihtilaflar coğrafyası… İşte o sorunlardan bazıları:

Türkiye-Ermenistan: Ermenistan'ın Ermeni soykırım iddialarında ısrar etmesi nedeniyle iki ülke arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği tarihten bu yana iki ülke arasındaki kara sınırı kapalı durumda.

Yunanistan ile problemimiz çok

Türkiye-Yunanistan: Batı Trakya sorunundan Ege Adaları meselesine, Kıbrıs sorunundan Patrikhane anlaşmazlığına kadar iki ülke arasındaki sorunların kaynağı 1920'lere kadar uzanıyor.

Türkiye-Bulgaristan: Bulgaristan'daki aşırı milliyetçilerin Türk toplumuna karşı zaman zaman şiddete başvurması iki ülke arasındaki temel anlaşmazlığı teşkil ediyor. Bir de Bulgar yönetiminin Türk TIR’larını dolaylı yollara başvurarak engellemesi zaman zaman alevlenen bir mesele olarak öne çıkıyor.

Azerbaycan-Ermenistan: Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si Ermeni işgali altında bulunuyor. Sınır hattında iki ülkenin askerleri arasında zaman zaman 'ölümlü' çatışmalar yaşanıyor. Rusya, ABD ve Fransa'nın oluşturduğu MİNSK Grubu, 23 yıldır soruna barışçıl bir çözüm bulamadı. Ermeni işgali nedeniyle 1 milyon Azerbaycanlı evinden olmuş durumda.

Rusya, Gürcistan ve Ukrayna ile takışık

Rusya-Gürcistan: Rusya ile Gürcistan arasında da derin ayrılıklar bulunuyor. İki ülke arasındaki sorunlar Rusya'nın 2008 yılında Gürcistan'ı işgal girişimiyle daha da derinleşti. Rusya’nın Gürcistan'dan kopan Abhazya'yı ve Güzey Osetya'yı bağımsız devlet olarak tanıması, Tiflis-Mosova hattında işleri iyice karmaşık hale getirdi.

Rusya-Ukrayna: İki ülke dolaylı olarak savaşta...

Yunanistan-Makedonya: Yunanistan'ın Makedonya isimli bir coğrafi bölgeye sahip olması nedeniyle iki ülke arasındaki isim sorunu 25 yıllık bir geçmişe sahip ve halen çözüme kavuşturulmuş değil. Bu nedenle Makedonya resmi metinlerde Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya olarak adlandırılıyor. Bir başka ifadeyle Yunanistan ile ihtilafı nedeniyle dünyanın en uzun isme sahip ülkesi konumunda!

Sırbistan-Makedonya: Makedonya’daki Arnavutluk azınlığın Sırplarla geçmişe dayanan sorunları bulunuyor.