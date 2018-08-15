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Kendi küçük görevi büyük

Bilkent Üniversitesi bünyesinde Kaideye Gizli Roketatar Sistemi geliştirildi. Araç içine gizlenen rampalar, bir saldırı ya da tehdit durumunda birbirinden bağımsız olarak dışarıya çıkarılarak roketler hedefe yöneltilebiliyor

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:30
Kendi küçük görevi büyük

Bilkent Üniversitesi bünyesinde Kaideye Gizli Roketatar Sistemi geliştirildi. Araç içine gizlenen rampalar, bir saldırı ya da tehdit durumunda birbirinden bağımsız olarak dışarıya çıkarılarak roketler hedefe yöneltilebiliyor.

Üniversite-sanayi iş birliğiyle savunma sanayisine yönelik geliştirilen çözümlere yenileri ekleniyor. Bu kapsamda, Bilkent Üniversitesi bünyesinde yenilikçi unsurlarla şekillendirilen Kaideye Gizli Roketatar Sistemi geliştirildi. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri Eyüp Yücel, Metehan Çam, Ersel Kara, Betül Çetin, İrem Karakaya, Batuhan Hançerlioğulları ve Kaan Bektaş, Sanayi Odaklı Bitirme Projesi kapsamında ROKETSAN için Kaideye Gizli Roketatar Sistemi üzerinde çalıştılar. Roketatarla donatılan araçlarda silah sistemi genel olarak araç üzerinde yer alıyor. Bu durum sistemin kolayca tespit edilmesine neden oluyor, tüm sistemi ve askeri personeli tehlikeye düşürüyor.

Bu nedenle başta silah sistemi olmak üzere askeri unsurların olabildiğince gizlenme kabiliyetine sahip olması büyük önem taşıyor. Envanterdeki muharebe araçlarının özellikleri düşünüldüğünde, gizlenebilir bir roketatar sisteminin güvenlik güçlerine önemli katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Rampalar yatay eksende 360 derece, namlular ise dikey eksende -10 ile 30 derece aralığında hareket edebiliyor. Bu hareket kabiliyetleri operatöre geniş bir kapsama alanında hedefe ateş etme olanağı sağlıyor. Araç ve silah sisteminin kontrolleri uzaktan kumandayla manuel ya da otomatik olarak yapılabiliyor. AA
 

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