Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kendisini uyaran esnafa bıçak çekti

Servis şoförü kendisini uyaran esnafın üzerine bıçakla yürüdü, öfkeli servis şoförü duruma tepki gösteren esnaflar tarafından etkisiz hale getirildi. Cadde ortasındaki kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı

Bu haber kez okundu.

Kendisini uyaran esnafa bıçak çekti

Bursa’da bir iş yerinin önüne park eden okul servis şoförü, kendisini uyaran esnafın üzerine bıçakla yürüdü. Duruma tepki gösteren esnaflar, birlikte hareket ederek servis şoförünü etkisiz hale getirdi. Caddenin ortasındaki kavga anları ve bıçakların çekilmesi güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Olay, önceki akşam meydana geldi. Merkez Osmangazi ilçesinde bisiklet tamircisi olan Fahrettin M. iş yerinin önüne aracını park etmek isteyen okul servisi şoförünü "Birazdan dükkana mal gelecek. Buraya park etme" diyerek uyardı. Fahrettin M.’nin uyarısına sinirlenen servis şoförü dükkan sahibiyle park konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından kendine yapılan uyarılara sinirlenen servis şoförü aracını ileriye çekerek, elinde büyük bir ekmek bıçağıyla Fahrettin M.'ye saldırdı. Çevrede bulunan esnafın müdahale etmesi üzerine elindeki bıçağı sağa sola sallamaya devam eden servis şoförü, toplanan vatandaşların eline vurarak bıçağı düşürmesi üzerine etkisiz hale getirildi. Esnaf tarafından olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen servis şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyet götürüldü. Olayda eli bıçaklı şoföre müdahale eden Fahrettin M.’nin kardeşi İsmet M. de hafif şekilde yaralandı. Gözaltındaki servis şoförü, esnafın kendisine küfür edip darp ettiğini belirterek savunma yaptı. İHA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Kendisini Uyaran Esnafa Bıçak çekti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100