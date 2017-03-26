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Kerkük peşmerge işgali altında!

Peşmerge liderinin son zamanlardaki en kritik hamlesi ise Türkmen kenti Kerkük üzerine oldu. Türkmen kenti Kerkük'e bayrak çeken Peşmerge, bu yıl içinde bağımsızlık referandumu yapacağını açıkladı. Suriye'de ise benzer bir yapı oluşturmak için küresel güçler kollarını sıvadı.

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Kerkük peşmerge işgali altında!

Bağımsızlık ilanı için uygun zamanı kollayan Yahudi asıllı olduğu bilinen Mesut Barzani, bir yandan da bölgede topraklarını genişletme çabası içerisinde. Terör örgütü DEAŞ'ın Musul işgali en çok Barzani'ye yaradı. Terör örgütü DEAŞ'tan alınan yerler Barzani kontrolüne bırakıldı. Böylece DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Peşmerge toprakları yaklaşık yüzde 30 oranında arttı.

Peşmerge liderinin son zamanlardaki en kritik hamlesi ise Türkmen kenti Kerkük üzerine oldu. Merkezi Irak hükümetinin kontrolünde olması gereken Kerkük'e Peşmerge bayrağı çekildi. Uzun süredir kentin kontrolünü fiilen elinde tutan Barzani böylece işgalini resmileştirme yönünde adım atmış oldu.

Kerkük işgal altında!

Kentte dikkat çekici bir gelişme de Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'den geldi. Kamu binalarına Peşmerge bayrağı asılması talimatı veren Vali Kerim, Kürtçeyi de zorunlu hale getirdi. Kerim, "Kentteki tüm resmi yazışmaların bundan sonra Arapça ve Kürtçe olarak yapılması kararı aldık. Bu karar Irak anayasasına göre alınmıştır" açıklamasında bulundu.

 Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ise Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in kamu binalarına Kürdistan bayrağının asılması talimatına tepki göstererek, "Kerkük Valisi, Türkmenlerin göz bebeği ve Türk şehri olan Kerkük'e Kürdistan bayrağını diktirerek ateşle oynuyor ve kentte kardeş kavgası çıkarmak istiyor" dedi.

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