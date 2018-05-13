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Kerkük'te Peşmerge oyunu

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenlerin, 'seçimlere hile karıştırıldığı' iddiasıyla Cumartesi akşam saatlerinde başlattıkları gösterilere Araplar da destek verdi

13 Mayıs 2018 Pazar 17:28
Kerkük'te Peşmerge oyunu

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenlerin, 'seçimlere hile karıştırıldığı' iddiasıyla Cumartesi akşam saatlerinde başlattıkları gösterilere Araplar da destek verdi.

Kerkük seçim bürosu önünde düzenlenen gösteriye, Türkmenlerin yanı sıra Araplar da katıldı. Ali Berberoğlu isimli Kerküklü, "Türkmenlerin başlattığı bu protestoya Araplar ve hatta Kürtlerin bir kısmı da katılıyor. Hep birlikte bu şaibeli seçimi protesto ediyoruz" dedi. Kentteki bazı siyasi partilere halkın oyunu çalmayı yakıştıramadıklarını söyleyen Berberoğlu, "Seçim pusulalarının otomatik olarak değil normal şekilde yani elle sayılmasını istiyoruz. Aksi takdirde bu gösteriler durmayacaktır" diye konuştu. Öte yandan Murat Ahmet isimli Kerküklü de hile karıştırılan bir seçimin sonuçlarının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ahmet, "Kerkük'ün bir kez daha tek taraflı bir yönetimin altına girmesine izin vermeyeceğiz. Gösterilerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, ülkede Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilerine kaydırıldığını vurgulayarak, gösteriler düzenlemişti. ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, "Türkmenlerin, seçime katılım oranı oldukça yüksekti ancak sandıklardan çıkanlar oylarımızın çalındığını gösteriyor" dedi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, oylarının çalınmaması için açılmayan seçim sandıklarının güvenlik güçleri tarafından korunmasını istedi. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
KerkükPeşmerge
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