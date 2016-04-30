Kermesler kayıt dışılığı artırıyor

Geçtiğimiz yıllarda da yaşanan kermes adı altındaki haksız rekabete bir çözüm getirilmediğini, bir biri arkasına kermeslerin açılmaya devam ettiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesine gündüzüne katarken, kermes adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkanlarda, havalarda ısınınca boş arsalarda alışveriş çadırı kurarak haksız rekabet devam etmektedir. Esnafın üretim yapabilmek için hijyen standartlarına uygunluğu yetkililer tarafından devamlı kontrol ediliyor ama kermeslerde böyle bir denetimin yapılmaması ayrıca halk sağlığı açısından da sakınca yaratmaktadır. TESK olarak, kermeslere bir çeki düzen getirilmesini istiyoruz” diye konuştu. Kamu kurumlarının yiyecek-içecek, giysi, ev eşyası gibi mamulleri ürettiklerini, dükkân açarak satış yaptıklarını söyleyen Bendevi Palandöken, “Kamuda meslek öğretmek, üretime katkıda bulunmak adına pekçok çeşit mamul üretilmektedir. Ama bunları dükkan açarak satmaya kalktıklarında haksız rekabet olmaktadır. Çevresindeki esnaf ve sanatkara zarar vermektedir. Devletin ucuza ürettikleriyle esnafın başa çıkması mümkün değildir. Üretilmesin demiyoruz. Ama üretileni de esnaf vasıtası ile satılmasını istiyoruz. Herkes kendi işini yapmalı” diye konuştu. HABER MERKEZİ

