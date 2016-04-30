Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
banner138

Kermesler kayıt dışılığı artırıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TESK olarak, kermeslere bir çeki düzen getirilmesini istiyoruz” dedi

30 Nisan 2016 Cumartesi 15:21
Kermesler kayıt dışılığı artırıyor
 Geçtiğimiz yıllarda da yaşanan kermes adı altındaki haksız rekabete bir çözüm getirilmediğini, bir biri arkasına kermeslerin açılmaya devam ettiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,  “Esnaf ve sanatkarımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesine gündüzüne katarken, kermes adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkanlarda, havalarda ısınınca boş arsalarda alışveriş çadırı kurarak haksız rekabet devam etmektedir. Esnafın üretim yapabilmek için hijyen standartlarına uygunluğu yetkililer tarafından devamlı kontrol ediliyor ama kermeslerde böyle bir denetimin yapılmaması ayrıca halk sağlığı açısından da sakınca yaratmaktadır. TESK olarak, kermeslere bir çeki düzen getirilmesini istiyoruz” diye konuştu. Kamu kurumlarının yiyecek-içecek, giysi, ev eşyası gibi mamulleri ürettiklerini, dükkân açarak satış yaptıklarını söyleyen Bendevi Palandöken,  “Kamuda meslek öğretmek, üretime katkıda bulunmak adına pekçok çeşit mamul üretilmektedir. Ama bunları dükkan açarak satmaya kalktıklarında haksız rekabet olmaktadır. Çevresindeki esnaf ve sanatkara zarar vermektedir. Devletin ucuza ürettikleriyle esnafın başa çıkması mümkün değildir. Üretilmesin demiyoruz. Ama üretileni de esnaf vasıtası ile satılmasını istiyoruz. Herkes kendi işini yapmalı” diye konuştu. HABER MERKEZİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
"Bunlar Hoca değil mendebur"
"Bunlar Hoca değil mendebur"
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim