Kesin aday listeleri ilan ediliyor

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partilerin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduğu milletvekili kesin aday listeleri 30 Mayıs Çarşamba günü ilan edilecek. YSK'nin hazırladığı seçim takvimi uyarınca siyasi partiler milletvekili aday listelerini son olarak 21 Mayıs Pazartesi günü YSK'ye vermişti.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, başvuru evrakındaki eksikleri 25 Mayıs'a kadar tamamlamış, milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından 26 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak itiraz süreci başlamıştı.

Milletvekili geçici adaylığından istifa edenler de Salı günü saat 15.00'e kadar YSK'ye bildirildi.

Bu arada seçim takvimi uyarınca Salı günü, birleşik oy pusulasında yer alacak bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere kura çekimi yapıldı.